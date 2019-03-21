محاولة خطف راعي من قبل دورية تابعة للعدو الإسرائيلي

الخميس, 23 أيار 2019

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 23 /5 /2019 الساعة 15.20، أقدمت دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي، على اجتياز خط الانسحاب لمسافة حوالى 7 أمتار في خراج بلدة جبل الشحل، وحاولت خطف أحد الرعاة من دون أن تتمكن من ذلك. فيما اقتادت قسماً من قطيع الماشية العائد له، ثم أعادته إلى داخل الأراضي اللبنانية.

اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة الإجراءات اللازمة، فيما تجري متابعة موضوع الخرق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.