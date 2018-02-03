محاولة خطف مواطنين لبنانيين من قبل دورية تابعة للعدو الإسرائيلي

الجمعة, 13 تموز 2018

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

أقدمت دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخ 12 / 7 / 2018 الساعة 12.26، في محلة بسطرة- كفرشوبا، على محاولة خطف مواطنين لبنانيين كانا يقومان برعي الماشية في المحلة المذكورة من دون أن تتمكن من ذلك، عندها أقدم عناصر هذه الدورية على إطلاق النار دون إصابة أحد، فيما اقتادت قسماً من قطيع الماشية العائد لهما، ثم أعادته إلى داخل الأراضي اللبنانية.

تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.