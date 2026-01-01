محصّلة التدابير الأمنية التي قامت بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق اللبنانية خلال عيد رأس السنة

الخميس, 01 كانون الثاني 2026

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية الاستثنائية التي قامت بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق لملاحقة المخلين بالأمن، خلال عيد رأس السنة، نفذت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات تدابير أمنية واسعة، شملت عمليات دهم ودوريات راجلة ومدولبة وحواجز ظرفية، أسفرت عن توقيف 19 مواطنًا وفلسطينيَّين وفقًا لما يلي:

دهم منازل مطلوبين في الضاحية الجنوبية – بيروت وتوقيف 7 مواطنين بجرم إطلاق النار، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية بالإضافة إلى كمية من حبوب الكبتاغون وحشيشة الكيف.

دهم منازل مطلوبين في الشمال وتوقيف 9 مواطنين وفلسطينيَّين بجرم إطلاق النار وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

توقيف مواطنَين في منطقتي بعلبك ودورس – بعلبك بجرم حيازة أسلحة وذخائر حربية.

⁠توقيف مواطن في منطقة برج حمود - المتن بجرم إطلاق النار وضبط أسلحة وذخائر حربية في حوزته.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.