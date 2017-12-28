مداهمة في بلدة حورتعلا وضبط أسلحة ومخدرات

الأربعاء, 28 شباط 2018

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت قوة من مديرية المخابرات ليل أمس، منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا- بعلبك، وقد ضبطت في منزل أحدهم بندقيتين حربيتين نوع كلاشنكوف وكميّة من الذخائر الخفيفة، و32 كلغ مصنعة و2 كلغ غير مصنعة من مادة حشيشة الكيف، و1 كلغ من حبوب الكبتاغون ومواد مخدرة أخرى، وكميّة من العملات الأجنبية المختلفة، وأمتعة عسكرية متنوعة، بالإضافة إلى سيارة جيب نوع ب م x5 ودراجتين ناريتين من دون أوراق قانونية.

سُلّمت المضبوطات الى المرجع المختص لإجراء اللازم.