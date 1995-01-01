مداهمة في محلة بريتال وضبط مخدرات

الأربعاء, 11 كانون الثاني 2017

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت قبل ظهر اليوم قوة من مديرية المخابرات بمؤازرة وحدات الجيش المنتشرة في محلة بريتال – بعلبك، منزل المطلوب محمد حسين ملحم مظلوم من دون العثور عليه، وضبطت داخل المنزل نحو 5 كلغ من البودرة البيضاء، 194 كلغ من مادة حشيشة الكيف، وكمية من الغالونات تحتوي على مواد كيميائية تستعمل لتصنيع المخدرات، بالإضافة الى عددٍ من أجهزة الإتصال والكاميرات وكميّة من الأوراق النقدية العراقية.

تم تسليم المضبوطات الى المرجع المختص.