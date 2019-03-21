مدرسة الإدارة

إعداد: ان دارك ابي ياغي

اختصاصيون إلى مزيد من الكفاءة

تأسست مدرسة الإدارة بتاريخ ٣/١/١٩٧٣ في معهد التعليم بهدف تنشئـة الإدارييـن فـي الجيـش (ضباط ورتباء)، وقد عُدِّل ارتباطها لاحقًا فأصبحت تابعة لمديرية القوامة، وتتمركز في الوروار.

تتألف المناهج التدريبية للدورات التي تُفتتح في مدرسة الإدارة من مواد متخصصة تشمل (محاسبة التغذية، محاسبة الرواتب، محاسبة النوادي وبيوت الجندي، محاسبة تعويض السفر والانتقال إلى الخارج...)، وذلك بالإضافة إلى الاختصاصات المتعلقة بأمانة السر، ومحاسبة الأموال، وبعض المواد العامة مثل: اللغة العربية، الحساب والتأليل.

تهدف هذه المناهج إلى رفع مستوى العسكريين وتطوير إنتاجيتهم في الحقل الإداري وصولًا إلى تطبيق كل التعليمات الإدارية الصادرة عن قيادة الجيش - مديرية التعليم.

تنويع طرق التدريس

مواكبة لتكنولوجيا العصر، تعتمد مدرسة الإدارة وسائل تعليم حديثة جُهِّزت بها قاعات التدريب ومنها مختبر تأليل وشاشة عرض ضوئية.

ونظرًا إلى تفاوت المستويات العلمية والثقافية للمتدرّبين يتمّ شرح الدروس بأكثر من طريقة بما يتيح للجميع فرص التحصيل الجيد.

يقوم بهذه المهمة كادر تعليمي عسكري يتألف عادة من ستة مدرّبين وأربعة مساعدين، إلا أنّ العدد الفعلي المتوافر حاليًا هو ستة مدرّبين فقط من حَمَلَة الشهادات العلمية الذين تابعوا دورات تدريبية متخصصة في الإدارة.

الأعداد في تزايد

في السنـوات العاديـة، يصــل عــدد المتدرّبيـن في مدرســة الإدارة إلى حوالى ٢٠٠ متدرّب، إلا أنّ هــذا العدد تضاعــف في العــام الحالي أربــع مرات. وقد توزع المتدرّبون وفق الآتي:

- ٤٢٥ متدرّبًا تابعوا مكتب الدراسة رقم واحد القسم النوعي - اختصاص أمانة سرّ ومحاسبـة أموال، وسيتابع المكتب نفسه خلال هذا العام حوالى ٣٢٠ متدرّبًا.

- ٥٦ متدرّبًا تابعوا دورة آمر فصيلة تموين ونقل وأمين صندوق.

- كذلك أقيمت دورات تأهيلية لرتبة ملازم اختصاص إدارة مالية، وأخرى تأسيسية لرتبة ملازم إداري اختصاص إدارة مالية، وذلك بناء على قرار من قيادة الجيش.