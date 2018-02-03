مديرية التعاون العسكري – المدني

إعداد: باسكال معوّض بومارون

التخطيط لمشاريع في البقاع وقسم جديد في الجنوب

اجتمع فريق من مديرية التعاون العسكري - المدني مع قيادة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، في قيادة القطاع الشرقي في بلاط - الجنوب. حضر الاجتماع عن الجانب اللبناني العميد الركن إيلي أبي راشد مسيّر أعمال المديرية وعدد من ضباطها، وعن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ضباط وموظفون مدنيون معنيون بالتعاون العسكري – المدني. وأكّد المجتمعون على أهمية الشراكة بين الفريقين وتعزيز تعاونهما، خصوصًا في منطقة الجنوب حيث من المقرر إنشاء قسم إقليمي.

يذكر أنّ المجتمعين توجّهوا عقب الاجتماع إلى ثكنة مرجعيون حيث تمّت معاينة الموقع الذي سيضم القسم الجديد.

كذلك شهد القسم الإقليمي في منطقة البقاع اجتماعًا تنسيقيًا حضره فريق من وحدة التعاون العسكري - المدني في السفارة الأميركية في لبنان CMSE، وقائد الفوج المجوقل العقيد الركن جان نهرا، وضابط من اللواء التاسع، والرائد حسين شكر مسيّر أعمال القسم، بهدف التخطيط لمشاريع مستقبلية في منطقة عرسال. وقد زار فريق السفارة في وقت لاحق القسم الإقليمي للمديرية في الشمال للهدف ذاته.

ونظّمت المديرية بالتعاون مع جمعية March Lebanon مباراة كرة قدم بين عناصر من لواء المشاة الثاني عشر وشباب من منطقتي جبل محسن وباب التبانة في ملعب بعل الدراويش، حضرها السفير الهولندي في لبنان السيد Jan Waltmans وعقيلته، ومسيّر أعمال قسم التعاون العسكري - المدني في منطقة الشمال المقدم ميشال فرح.

وبالتنسيق والتعاون مع لواء المشاة الثاني عشر أيضًا، وزّعت المديرية 3 آلاف حصة غذائية، هبة من دار الإفتاء في طرابلس، على العائلات المحتاجة في المنطقة.