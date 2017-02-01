مديرية القانون الدولي الإنساني

إعداد: باسكال معوّض بومارون

اجتماعات مع هيئات دولية ولقاءات مع وفود

عقد العميد الركن الياس أبو جوده مدير القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان اجتماعًا مع وفد من بعثة الاتحاد الأوروبي ضمّ الخبير العسكري العقيد Pierre Desjeux، ومدير برنامج العدالة والموارد البشرية السيد Samir Gharbaoui والسيدة Monika Gajowski (المسؤولة عن الموارد البشرية في القسم السياسي)، وجرى خلاله البحث في سبيل تأمين مساعدات مالية ومعدّات طبية لتحسين الظروف الصحية والحياتية داخل السجون العسكرية.

كذلك بحث العميد الركن أبو جوده مع وفدٍ من المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ضمّ السيد يوهان بيليمان رئيس الموظفين، والمستشارة السياسية في مكتب المنسّق الخاص للأمم المتّحدة في لبنان السيدة إليونورا لوتّي، في إمكان مساعدة الجيش اللبناني في حقل التدريب في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.

واجتمع العميد الركن أبو جوده مع الرائد Timothy Doll من مكتب التعاون الدفاعي الأميركي، للإضاءة على التدابير المستجدّة المتّخذة من قبل المديرية في موضوع الاتجار بالبشر، وقرار قائد الجيش المتعلّق بحاجة الطبابة العسكرية وطبابات المناطق وأفواج الحدود البرية من عتاد ودورات تدريبية لمواجهة مخاطر الأسلحة والمواد البيولوجية. وفي الختام، تمّ الاتفاق على تحديد لقاء آخر لمناقشة مشروع DILLS حول الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان للعام 2017.

أما وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي ضمّ مندوبة برنامج المفقودين السيدة Carina Svenfelt، ومستشارة العلوم الجنائية السيدة Megan Bassendale، وموظفة قسم المفقودين السيدة رباب الخطيب منصور، فعرض تقديم المساعدة في مجــال تدريــب عناصـر الجيش اللبناني علــى الأساليــب الحديثــة والمتطوّرة حول كيفية جمع الأدلــة الجنائيــة للرفــات.