مديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان

إعداد: باسكال معوّض بومارون

تبادل خبرات ومنشور الحماية في إصدار جديد



استقبل مدير القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان العميد مروان عيد وفدًا من الاتحاد الأوروبي ضمّ العميد المتقاعد فرانشيسكو دل بوزو (رئيس فريق تقديم المساعدة التقنية للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبنانية المموّلة من الاتحاد الأوروبي) والرائد الإيطالي ماركو رونالدي، في حضور وفدٍ من الجيش ومن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

تخلّل اللقاء إيجاز عرضه العميد دل بوزو حول التدريبات المنفّذة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والتي تشمل إدارة الكوارث والشرطة البلدية وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنّها برامج مخصّصة لقوى الأمن الداخلي وستتابعها أجهزة حكومية أخرى (جيش، دفاع مدني، شرطة بلدية...) كنوعٍ من التدريب المشترك وتبادل الخبرات. بدوره عرض العميد عيد المواضيع التي يتمّ التدرّب عليها في الجيش كالضوابط القانونية للحرب الإلكترونية وحماية الأعيان الثقافية.

واستقبل العميد عيد نائب منسّق الحماية لشؤون التوقيف في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيدة Kristen Lodding يرافقها مستشار أنظمة السجون في البعثة السيد Robert Hollander وقد ناقش المجتمعون أوضاع الموقوفين داخل السجون العسكرية، ومشكلة الاكتظاظ فيها وتداعياتها على المحتجزين وعلى السلطات المسؤولة.

كما زارت السيدة Jelena Plamenac خبيرة القانون الدولي الإنساني في منظمةDiakonia المديرية، وعرضت مناهج تدريب يمكن أن تعزّز تعليم القانون الدولي الإنساني في لبنان.

يُذكر أنّ منظّمة Diakonia السويدية غير الحكومية تعمل منذ العام 2013، في أكثر من ثلاثين بلدًا، وقد أطلقت حديثًا برنامجًا لترويج ثقافة القانون الدولي الإنساني في المنطقة، وتبادل الخبرات مع السلطات والمنظّمات العاملة في هذا المجال.

ومن زوّار العميد عيد رئيس فريق التدريب والتعاون الكندي في لبنان المقدم Ryan Smid الذي بحث في سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وفي الندوة المقرر إقامتها برعاية السفارة الكندية حول الدور الأمني للمرأة وتمثيلها على جميع مستويات صنع القرار في عمليات حل الصراعات وإحلال السلام وفق قرار مجلس الأمن الرقم 1325 (31 تشرين الأول 2000).

كذلك، زار المديرية رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف الدكتور محمد علي النسور، ونائب الممثل الإقليمي في بيروت الدكتور نضال الجردي، وعقد لقاء مع مديرها العميد عيد، للاطلاع على برنامج المكتب الإقليمي للمفوضية السامية وأنشطته المتعلّقة بلبنان والتزاماته الدولية، فضلًا عن أطر التعاون المستقبلية.

منشور الحماية المميّزة في إصدار جديد

أعلنت المديرية عن إصدارها تصميمًا جديدًا لمنشور الحماية المميّزة المعتمدة في النزاعات المسلّحة وصياغة بعض المصطلحات فيه، ليتناسب مع مضمون المادة 16 من النظام العسكري العام ونص الاتفاقيات ذات الصلة.

وقد تمّ توزيع المنشور الجديد على قطع الجيش ووحداته، لعرضه على اللوحات الإعلانية.