مديرية المخابرات تباشر التحقيق في حادثتين وقعتا مؤخرًا في بلدة شكا ونتج عنهما وقوع إصابتَين خطيرتَين

الجمعة, 17 تشرين الثاني 2023

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

على أثر الحادثتَين اللتَين وقعتا في بلدة شكا بتاريخي 7 و13 / 11 / 2023 بين مجموعة شبان كانت تجوب شوارع البلدة على متن دراجات نارية وبين عدد من الأهالي ما أدى إلى إصابة المواطنَين (م.ع.) و(س.س.) إصابة خطيرة، ونتيجة الجهود الاستعلامية المكثفة والمتابعة اليومية التي أفضت إلى تسليم (م.ع.) و(ع.س.) المتورطَين في الحادثتَين، باشرت مديرية المخابرات التحقيق معهما بإشراف القضاء المختص.