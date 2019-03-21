مديرية المخابرات

إعداد: الإعلام الأمني

التعلّم عن بعد ليس بعيدًا

ما هو الإطار الذي يتم ضمنه إعداد عناصر مديرية المخابرات؟ وما هو واقع النشاطات التدريبية في المديرية؟ وإلى أي حد يُستعان بخبراتٍ أجنبية؟ الأجوبة في السطور الآتية...

أُنشىء فرع التعليم في مديرية المخابرات في العام ١٩٩٢، وهو يتولى إعداد عناصرها وتدريبهم في مختلف الظروف، على النشاطات الاستعلامية والاستخباراتية جميعها من خلال:

- إصدار الخطة السنوية للتعليم والتدريب.

- إدارة النشاطات التعليمية والتدريبية.

- وضع مناهج الدورات والإشراف على تنفيذها.

- إدارة مكتبة مديرية المخابرات.

- التنسيق مع فروع مديرية المخابرات في مجال التدريب.

- التنسيق مع الدول الأجنبية لرفع مستوى التدريب وتطويره.

تطور كمّي ونوعي

تم تركيز الجهود عامًا بعد عام على تأهيل المدربين ليتولوا عملية التدريب بمراحلها كافة، فانخفض تدريجًا الاعتماد على فرق التدريب الأجنبية في مقابل توسّع دَور المدربين اللبنانيين، مع الحفاظ على جودة التدريب. وقد شهدت النشاطات التدريبية تطورًا ملحوظًا كمًّا ونوعًا، إذ ارتفع عدد هذه النشاطات من ٦ في العام ١٩٩٢، إلى ٥٥ في العام ٢٠١٨. وارتفع عدد المستفيدين من ١٢٣ في العام ١٩٩٢، إلى ١١٠٠ خلال العام ٢٠١٨. في السياق نفسه، تطوّرت قدرات الفرع، والتدريب لم يعد مركزيًا فقط، بل ُشكّلت فرق قادرة على تأمين التدريب في مراكز انتشار المستفيدين، والعمل جارٍ على تطوير هذه القدرات في السنوات القادمة.

من ناحية أخرى، خرجت عملية التدريب والتعليم من إطار نشر المعرفة إلى التدريب الهادف، وباتت تندرج في سياق نشاطات تُحاكي متطلّبات كل مرحلة استنادًا لخطةٍ منهجية تُحدّد بوضوح المؤهلات الواجب توافرها في المرشحين لمتابعة التدريب، وتلك المتوقع تحقيقها في نهايته. وتشمل النشاطات التدريبية، بالإضافة إلى الدورات، ورش عمل وندوات ومحاضرات شاركت فيها نخبة من شخصيات المجتمع المدني (قضاة، مصرفيون، محامون، أساتذة جامعيون..).

الوسائل والتجهيزات

في ما خص البنى التحتية، زُوّدت قاعات التدريب بأحدث الوسائل والتجهيزات التقنية ما ساعد في الانتقال من التدريب الكلاسيكي إلى التدريب التفاعلي وبالعكس، بخاصةٍ بعد إنجاز منصة التعليم التفاعلي MOODLE ومباشرة تطبيقها في الدورات التدريبية المختلفة.

وفي خطوة تتكامل مع ما سبق، بوشر العمل على إنشاء المكتبة الإلكترونية التي ستوفّر للضباط إمكان الولوج إلى المراجع التدريبية والكتـب والمنشورات المتخصصة كافة من مكاتبهم. وقد تم تفعيل الصفحة الإلكترونية لفرع التعليم على شبكته الداخلية، بانتظار اكتمال الربط على الشبكة الداخلية للمديرية، ما يتيح لفروعها جميعها الحصول على المواد التدريبية، وسيُفتح الباب أمام المباشرة بالتعليم عن بُعد.