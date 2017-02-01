مدينتي، بلدتي، بلديّتي... جميعنا في ظلّ العلم

إعداد: روجينا خليل الشختورة

أُقيمت في المدن اللبنانية الرئيسة نشاطات على مدى ستة أيام، وذلك في الساحات والملاعب، وعلى همّة رؤساء البلديات. ورُفعت أعلام على الأبنية الكبيرة في مدينة بيروت والمحافظات، كما أُقيمت نقاط وزّعت خلالها الجمعيات الكشفية العلم اللبناني وشعار الجيش على السيارات والمارة في مختلف المناطق اللبنانية.

في صيدا، انطلقت الاحتفالات من البحر إلى البر عبر معرض تحت الماء ضمّ نحو 20 لوحة ورسمًا من وحي ذكرى الاستقلال (التفاصيل في موضع آخر من هذا العدد)، كما أقامت البلدية معرضًا آخر تحت عنوان: «الاستقلال بـ75 تصميمًا بالخطوط والألوان»، نظّمته الشبكة المدرسية لصيدا والجوار.

وكانت مدينة صور على موعد مع يوم العلم، وتحديدًا منطقة المينا، التي تحوّلت ميدانًا احتفاليًا اجتمعت فيه ست مدارس رسمية وكشافة التربية الوطنية، في عرض فولكلوري تضمّن لوحات راقصة. كذلك، رسم المشاركون العلم اللبناني باستخدام 600 كرة حملوها بأيديهم.

بدورها، نظّمت بلدية طرابلس بالتعاون مع المنطقة التربوية والجيش اللبناني، وبمشاركة الجمعيات الكشفية والأهلية وطلاب المدارس الرسمية، احتفالًا في باحة معرض رشيد كرامي، ومسيرة بالأعلام انطلقت من الباحة وصولًا إلى مبنى البلدية.

كما أقام اتحاد بلديات الضنية احتفالًا رفع خلاله العلم اللبناني عند مدخل بولفار مرشد الصمد في البلدة، شارك فيه النائب جهاد الصمد، والرائد عماد زريقة ممثلًا العماد قائد الجيش، ورؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات.

رح يبقى...

احتفل اتحاد بلديات سهل عكار، برعاية قيادة الجيش باليوبيل الماسي للاستقلال في حضور العقيد نبيل سعد ممثلًا قائد الجيش، ورئيس الاتحاد السيد محمد المصري، وعدد من الفعاليات السياسية والمدنية في المنطقة. تخلّل الاحتفال عرض مراكب بحرية على الشاطئ وعرض راقص للخيول العربية وحواجز قفز. وفي ختامه، قدّم اتحاد البلديات درعًا تكريميًا لقيادة الجيش. وبالتعاون بين بلدية عكار العتيقة وكشاف التربية الوطنية وطلاب ثانوية عكار العتيقة الرسمية، قام قسم الهندسة الزراعية في كلية عصام فارس للتكنولوجيا بغرس 600 غرسة شوح وسنديان في منطقة الطويلة.

كذلك، نظّمت بلدية جديدة مرجعيون احتفالًا حاشدًا بمشاركة مدارس المنطقة وحضور العقيد الركن طارق مراد ممثلًا العماد قائد الجيش، وذلك في مركز آمال وريما الحوراني الثقافي الرياضي. وللمناسبة نفسها، وتحت شعار «رح يبقى الوطن»، أحيت ثانوية مار بطرس لراهبات القلبين الأقدسين في جديدة مرجعيون احتفالًا في المدرسة التي زُيّنت بالأعلام اللبنانية، وذلك في حضور العقيد جورج المرّ ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون.

واحتفلت بلدية الغبيري، بالتعاون مع المجلس الوطني للعلم اللبناني ومنتدى الشرق للتعددية، برفع العلم اللبناني على سارية شامخة في جادة الشهيد هادي نصرالله.

إلى ذلك، نظّمت بلدية بكفيا – المحيدثة معرضًا بعنوان «Mémoire du DRAPEAU»، تضمّن صورًا للعلم اللبناني بنسخته الأولى، إضافةً إلى لوحات وقطع أثرية تجسّد معاني الاستقلال.