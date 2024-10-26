مراسم تشييع الرائد الشهيد محمد فرحات في بلدة رشعين - زغرتا

السبت, 26 تشرين الأول 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدتَي دير قانون رأس العين - صور ورشعين – زغرتا الرائد الشهيد محمد فرحات الذي استشهد بتاريخ 23 / 10 /2024 بعد استهدافه من قبل العدو الإسرائيلي أثناء تنفيذ عملية إخلاء جرحى في خراج بلدة ياطر – بنت جبيل في الجنوب.

بعد تكريم الشهيد في المستشفى العسكري المركزي بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون، نُقِل الجثمان إلى بلدة رشعين - زغرتا حيث أقيم حفل التأبين بحضور ممثل العماد قائد الجيش. وألقى كلمة بالمناسبة، جاء فيها: "ليس غريبًا على شهيدنا أن يسطر صفحات ناصعة من البطولة في سجل المؤسسة العسكرية، وهو ابن بلدة دير قانون رأس العين الجنوبية المعروفة بوطنيتها وولائها لهذه المؤسسة فضلًا عن صمودها في وجه الاعتداءات الإسرائيلية. لقد عرفناك يا شهيدنا مثالًا في الشجاعة والعطاء، فكنتَ رجل المهمات الصعبة الذي وقف ثابتًا قويًّا أمام جنود العدو الإسرائيلي دفاعًا عن أرضه، وكنت أيضًا النموذج المشرّف في الأخلاق الحسنة والنخوة والنُّبل والمناقبية".