مسح وتخمين الأضرار الناجمة عن العوامل الطبيعية التي عصفت بالبلاد

إعداد: نينا عقل خليل

خلال شهر شباط المنصرم, وقعت أضرار في الممتلكات على الأراضي اللبنانية نتيجة العواصف الثلجية والأمطار الغزيرة التي تساقطت في المناطق كافة. وقد قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 /2 /2003 تكليف الجيش اللبناني مع المكتب الإستشاري التابع للهيئة العليا للإغاثة القيام بمسح وتخمين الأضرار الناتجة عن العوامل الطبيعية, والتي تشمل الأضرار بالمزروعات, الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية الى الأضرار بالمنشآت والتجهيزات.

وتنفيذاً لهذا القرار, شكّلت قيادة الجيش لجاناً للكشف على الأضرار الناتجة من جراء العوامل الطبيعية وباشرت العمل اعتباراً من 10 /3 /2003. وفي هذا الإطار, صدر عن قيادة الجيش ­ مديرية التوجيه البيانان الآتي نصهما:

البيان الأول

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء, تعلن قيادة الجيش أنها شكلت لجاناً للكشف على الأضرار الناتجة من جراء العوامل الطبيعية التي عصفت بالبلاد خلال شهر شباط 2003 وستباشر العمل إعتباراً من يوم الإثنين في 10 /3 /2003 والمرحلة الأولى بتواريخ: 10 و11 و12 آذار 2003 على الشكل التالي:

● محافظة الشمال: عكار العتيقة ­ الكنيسة ­ المسعودية ­ حكر الضاهر ­ العريضة ­ تل بيبي ­ بقرصونة ­ دبعل ­ السفيرة ­ الجيرون ­ كفرنبين ­ القطين ­ قصربتا ­ سير الضنية ­ مراح السراج.

● محافظة البقاع: المرج ­ غزة ­ بر الياس ­ الدلهمية ­ الخيارة ­ المنصورة ­ كامد اللوز ­ حوش الحريمي ­ كفرزبد ­ عنجر ­ جب جنين ­ القرعون ­ يحمر ­ لبايا ­مشغرة ­ لالا ­ مجدل بلهيص ­ خربة قنافار ­ الصويري ­ المنارة.

● محافظة الجنوب: درب السيم ­ البازورية ­ حومين الفوقا ­ أرنون ­ بنعفول ­ بويضة ­ العاقبية ­ طنبوريت ­ بحلايا ­ عربصاليم.

● محافظة جبل لبنان: مار موسى ­ المنصورية ­ عين سعادة ­ برمانا ­ الرميلة ­ شحيم ­ كفرحيم ­ بحوارة ­ دير بابا ­ الشوير ­ قنابة برمانا ­ الفنار ­ البوشرية ­ رأس المتن ­ الغابون ­ شارون ­ الرجمة.

كما تطلب من المواطنين الذين لحقت أضرار بممتلكاتهم, تحضير صورة عن مستند الملكية وصورة عن إخراج قيد أو بطاقة الهوية لتقديمها الى اللجان المختصة, والتواجد في قراهم بتواريخ الكشف لمرافقة اللجان أثناء عملها.

اليرزة في 7 / 3 / 2003

البيان الثاني

تواصـل لجـان الجيـش اللبـناني المكلـفة بالكشـف على ممـتلـكات المواطـنين التي تعرضـت للأضرار من جـراء العوامل الطبيعية أعمالها, وقد حـددت لهذه الغاية القـرى والبـلدات التي ستشملها أعمال الكشـف بتواريـخ 14 و15 و 16 /3 /2003 على الشـكل التـالي:

● محافظة البقاع: المرج ­ يحمر ­ السلطان يعقوب التحتا ­ الدكوة ­ الدلهمية ­ قليا ­ خربة قنافار ­ كفريا ­ كامد اللوز ­ صغبين ­ الروضة ­ تل ذنوب ­ عانا ­ عميق ­ مجدل عنجر ­ الفرزل ­ تربل ­ تعلبايا ­ علي النهري ­ نيحا.

● محـافظـة الجنـوب: بسري ­ قاسمـية ­ حبوش ­ كفررمان ­ ميمـس ­ الخـلوات عينـاتا ­ عيـترون ­ مغدوشـة ­ العدوسية ­ قعقعية الجسر ­ عين قنيا ­ عين جرفا ­ رميش ­ دبل ­ كفرحتى ­ كفرشلال ­ طيرفلسيه ­ جباع ­ كفرفيلا ­ برغـن ­ كفرديس ­ الخـيام.

● محافظة الشمال: أكروم ­ كفرتون ­ القبيات ­ حدشيت ­ وادي قنوبين ­ بشري ­ السماقية ­ تل بيرة ­ تل معيان ­ قبة شمرا ­ تل حياة ­ برج العرب ­ مشمش ­ القرنة ­ بيت جيده ­ حقل العزيمة ­ حرف سياد ­ قزحيا ­ بخعون ­ بيت زود ­ عزقي ­ الحوارة ­ بقاع كفرا ­ لوزا ­ بزعون ­ قنات ­ برحليون ­ عدوه ­ ريحانية ­ المنية ­ بحنين ­ اهدن ­ رشعين ­ كفرحاتا ­ كفردلاقوس ­ حرف ارده ­ كفرزينا ­ عربة قزحيا ­ كفرفو.

● محافظـة جبل لبنان: دير القمر ­ الناعمة ­ بتلون ­ الجية ­ جدرا ­ بتيات ­ صاليما ­ رأس المتن ­ عين داره ­ ضهور العبادية ­ الشويفات ­ قرطبا ­ يانوح ­ حصرايل ­ البربارة ­ شموت ­ مشان ­ علمات ­ حجولا ­ بنتاعل ­ عبيدات ­ كفرمسحون ­ الكفير ­ نهر ابراهيم ­ رومية ­ الشوير ­ جسر الباشا ­ الديشونية ­ فالوغا ­ الريحـانية ­ عينـطورة ­ المعاملتين ­ جورة القطين ­ غبالة ­ السهيلة.

كما تطـلب من المواطـنين الذين لحقـت أضـرار بممتـلكاتهم, تحضـير صورة عن مسـتند الملكية وصـورة عن إخـراج قيد أو بطـاقة الهوية ­ لتقديمها الى اللجـان المختـصة, والتواجـد في قراهـم بتواريـخ الكشف لمرافقة اللجان أثناء عملها.

هذا وستعلن القيادة تباعاً عن برامج عمل اللجان للكشف على باقي القرى والبلدات المتضررة.

للمراجعة, الإتصال بأرقام الهاتف الخاص بكل منطقة وفقاً لوجود الأماكن المتضررة.

­ منطقة الشمال هاتف رقم: 381507/ 06.

­ منطقة الجنوب هاتف رقم: 723917/ 07.

­ منطقة البقاع هاتف رقم: 950817/ 08 ­ 900979/ 08.

­ منطقتي جبل لبنان وبيروت هاتف رقم: 644350/ 01.

­ مكتب المراجعات الرئيسي: 433124/ 05.