مشاركة رئيس الأركان بافتتاح المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية "EDEX-2021 " الذي نظمته القوات المسلحة المصرية في مركز مصر للمعارض الدولية

الخميس, 02 كانون الأول 2021

شارك رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم ممثلاً وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون على رأس وفد عسكري بافتتاح المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية "EDEX-2021" الذي نظمته القوات المسلحة المصرية في مركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة، بحضور رئيس الجمهورية العربية المصرية عبد الفتاح السيسي ووزراء الدفاع ورؤساء الأركان للدول المدعوة والوفود المرافقة.