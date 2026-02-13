مشروع تأهيل شبكة المياه في بلدة شقرا - بنت جبيل من قبل مديرية التعاون العسكري المدني في الجيش بالشراكة مع فريق CMSE

الجيش
قادة الجيش
رؤساء الأركان
محطات تاريخية
مهمات الجيش
المرأة في الجيش
المتحف العسكري
خدمة العلم
شهداؤنا
رتب وأوسمة
شروط التطوع
شعارات و رايات
تطوير قدرات الجيش
الهيكلية
قيادة الجيش
القوات الجوية
القوات البحرية
الألوية
الأفواج
وحدات خاصة
وحدات متخصصة
النوادي العسكرية
تنمية مجتمعية
تأهيل البنى التحتية
تشجير وإطفاء حرائق
تأهيل الأماكن السياحية
إدارة الكوارث الطبيعية
إغاثة المواطنين
توزيع مساعدات مختلفة
تأمين الخبرات
رش المبيدات
إعلام
روابط
أناشيد الجيش
البوم الصوَر
أشرطة مصورة
الملف الصحفي
منشورات
برنامج الجندي
فيروس كورونا
كتيّبات
مجلة الجيش
مجلة الدفاع الوطني
إحذروا الألغام
السلامة المرورية
إعرف تسلم
إدارة واجتماعيات
المديرية العامة للإدارة
معاملات إدارية
وفيات
تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Skip to navigation
En
Fr
عربي
استمارة البحث
بحث
الجيش
قادة الجيش
رؤساء الأركان
محطات تاريخية
مهمات الجيش
المرأة في الجيش
المتحف العسكري
خدمة العلم
شهداؤنا
رتب وأوسمة
شروط التطوع
شعارات و رايات
تطوير قدرات الجيش
الهيكلية
قيادة الجيش
القوات الجوية
القوات البحرية
الألوية
ألوية المشاة المؤللة
اللواء اللوجستي
لواء الحرس الجمهوري
لواء الدعم
الأفواج
أفواج التدخل
فوج المدرعات الأول
فوجا المدفعية
فوج الأشغال المستقل
فوج الإشارة
فوج المضاد للدروع
فوج الهندسة
أفواج الحدود البرية
وحدات خاصة
الفوج المجوقل
فوج المغاوير
فوج مغاوير البحر
مدرسة القوات الخاصة
وحدات متخصصة
مديرية التوجيه
مديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق...
مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية
مديرية الشؤون الجغرافية
الكليات والمدارس
مديرية التعاون العسكري – المدني
المزيد...
النوادي العسكرية
نوادي الضباط
نوادي الرتباء
تنمية مجتمعية
تأهيل البنى التحتية
تشجير وإطفاء حرائق
تأهيل الأماكن السياحية
إدارة الكوارث الطبيعية
إغاثة المواطنين
توزيع مساعدات مختلفة
تأمين الخبرات
رش المبيدات
إعلام
روابط
أناشيد الجيش
البوم الصوَر
أشرطة مصورة
الملف الصحفي
شعار الجيش
صورة القائد الرسمية
منشورات
برنامج الجندي
فيروس كورونا
كتيّبات
مجلة الجيش
العدد الحالي
أرشيف
أعداد خاصة
مجلة الدفاع الوطني
العدد الحالي
أرشيف
أعداد خاصة
إحذروا الألغام
السلامة المرورية
إعرف تسلم
إدارة واجتماعيات
المديرية العامة للإدارة
معاملات إدارية
وفيات
مشروع تأهيل شبكة المياه في بلدة شقرا - بنت جبيل من قبل مديرية التعاون العسكري المدني في الجيش بالشراكة مع فريق CMSE
فيديو
صوَر
Top