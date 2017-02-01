مطبخ مقر عام منطقة الشمال الأول في الجيش للعام 2016

إعداد: روجينا خليل الشختورة

قرابة 1200 عنصر يتسلّمون يوميًا حصصهم الغذائية من مطبخ مقر عام منطقة الشمال الذي صنّف الأفضل للعام 2016، وذلك على صعيدي المنطقة والجيش عمومًا.

الرائد الإداري كرم الزين، آمر فصيلة التموين والمسؤول المباشر عن هذا المطبخ الذي حاز وفريقه تهنئة قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقائد المنطقة السابق العميد الركن أمين بو مجاهد، يتحدّث عن الجهود التي أفضت إلى هذه النتيجة.

فريق نشيط

يضمّ فريق العمل في مطبخ مقر عام منطقة الشمال – ثكنة بهجت غانم – طرابلس، وفق ما يقول الرائد الزين، 38 عسكريًا، 20 منهم يكونون في حالة الجهوز اليومي، يحضّرون الطعام يوميًا لأكثر من 1200 عنصر. لكنّ العدد قد يرتفع إلى 3800 عنصر وحتى إلى 4500 (في حالات الجهوز التامّ). هؤلاء، هم عسكريو المقرّ، بالإضافة إلى عسكريي لواءي المشاة العاشر والثاني عشر، ومدرسة القوات الخاصة وقاعدة حامات الجوية. وجميعهم يتسلّمون حصصهم الغذائية بواسطة سيارات مخصّصة لنقل الطعام، وفي حللٍ مُحكمة الإغلاق تحفظه ساخنًا لمدّة 3 إلى 4 ساعات.

آلية العمل

يشرح الرائد الزين آلية العمل، فيقول: تُعتمد في جميع مطابخ الجيش آلية العمل نفسها، فمديرية القوامة تنظّم لوائح الطعام الموحّدة التي يجب على جميع المطابخ العسكرية التزامها حرفيًا. والقيّمون على كلّ مطبخ يعملون بإشراف لجنة تغذية تضمّ طبيبًا بيطريًا مختصًا، يتسلّمون الخضار والفاكهة واللحوم والمواد الغذائية المعيّنة مرّتين أسبوعيًا، ويدخلونها إلى المخزن بعد التأكّد من سلامتها. أمّا استخدامها فيتـمّ وفق مبـدأ «الداخـل أوّلًا يخـرج أوّلًا.

ويضيف: النظافة في المطبخ، هي أولوية الأولويات، لذلك يتمّ تطبيق كلّ الإجراءات الآيلة إلى التزام معايير النظافة بشكل كامل في مختلف المراحل، من تسلّم المواد وتحضير الطعام وصولًا إلى توزيعه... بحيث تؤخذ عينات ويتمّ إخضاعها للتحاليل للتأكّد من سلامتها وخلوّها من الملوّثات، والأمر نفسه يطبّق على المياه المستخدمة في الطبخ. إلى ذلك، يخضع تنظيف الأواني إلى المراقبة المستمرّة، ويُعمل على رشّ المبيدات دوريًا في جميع الأقسام.

أما في ما خصّ الطهاة والعاملين في المطبخ، فهم يلتزمون الزيّ الأبيض الموحّد، ويعتمرون القبعات والأقنعة ويستخدمون القفازات الطبية خلال مختلف مراحل العمل. كما أنّهم يخضعون للفحوصات الطبية الدورية ويتلقّون اللقاحات في مستوصف طرابلس المركزي.

إلى ما سبق، يشرف الضباط في المقرّ على التدقيق في سجلات مراقبة أجهزة التبريد والثلاجات والغرف المبرّدة وفي السجلات الغذائية، ويراقبون طريقة تنظيمها.

ينوّه الرائد الزين، بالعاملين في مطبخ منطقة الشمال، ويؤكّد أنّهم يؤدّون عملهم على أفضل وجه، ويقول: إنّهم يستيقظون في الثانية فجرًا إذا دعت الحاجة؛ تخيّلوا مثلًا حجم العمل عندما تكون وجبة الغداء سمكًا مقليًا... القلي وحده يتطلّب 6 ساعات متواصلة.

أقسام المطبخ

?يتضمّن مطبخ مقر عام منطقة الشمال سبع غرف مبرّدة، اثنتان منها للّحوم والدجاج والأسماك، وثلاثة للخضار والفواكه، وواحدة للبيض وأخرى للخبز والكيك. كذلك، ثمّة غرفة لتقطيع اللحوم وأخرى لتقطيع الدجاج، بالإضافة إلى غرفة لتنظيف الأواني، وأخرى لحفظها، فضلًا عن غرفة التوزيع، وأربعة مخازن لحفظ الحبوب والمعلبات والزيوت.

الغرفة الخاصة بتحضير الطعام تضمّ أحدث التجهيزات: ماكينة كهربائية لتقشير البطاطا، وأخرى لتقطيع الخضار، وثالثة لفتح المعلّبات. وفي القاعة المخصّصة للطّهي: فرن كهربائيّ وآخر على الغاز، وستة على المازوت، بالإضافة إلى ثلاث ماكينـات لطهـي الأرز وحلّتين كهربائيتين للطّهـي بشكـل عام.



تصنيف المطابخ في الجيش للعام 2016

- مطبخ مقر عام منطقة الشمال: الأول على صعيد الجيش وعلى صعيد منطقة الشمال.

- مطبخ مقر عام منطقة البقاع – صغبين: الأول على صعيد منطقة البقاع.

- مطبخ مقر عام منطقة بيروت: الأول على صعيد منطقة بيروت.

- مطبخ موقع صور: الأول على صعيد منطقة الجنوب.

- مطبخ لواء الحرس الجمهوري: الأول على صعيد منطقة جبل لبنان.