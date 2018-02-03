مطلوبون فلسطينيون أقدموا على تسليم أنفسهم إلى مديرية المخابرات

السبت, 04 آب 2018

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

في إطار الجهود المبذولة والمتابعة من قبل مديرية المخابرات، أقدم الفلسطينيون، عبد الله أحمد كريم المتواجد داخل مخيم عين الحلوة، وطارق ابراهيم السعدي وحسن محمود فندي المتواجدان داخل مخيم الرشيدية، والمطلوبون بعدة مذكرات توقيف بجرائم تعاطي وتجارة المخدرات والأسلحة وإلقاء رمانات يدوية وإطلاق نار وزعزعة أمن المخيمات، على تسليم أنفسهم إلى المديرية المذكورة.

بوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص.