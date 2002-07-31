معالجة محركات الطوافات في القوات الجوية بدل إرسالها الى الـخارج

إعداد: نينا عقل خليل

بتاريخ 31/7/2002 وأثناء قيام طوافة تابعة للقوات الجوية بمهمة عملانية وقع عطل طارئ على محركها بسبب وجود تراكم معدني في الزيت Oil Contamination)) . حدد الرائد المهندس وسام صافي آمر المشاغل في قاعدة بيروت الجوية مصدر التلوث N2 Bearing)) وبناءً لطلبه وافقت قيادة القوات الجويةعلى تشكيل فريق فني يعمل تحت إشرافه لمعالجة العطل داخل مشاغل القوات الجوية بدلاً من إرسال المحرك الى الخارج وفقاً لمضمون الكتب الفنية.



وبعد تفكيك المحرك في قسم المحركات في قاعدة بيروت الجوية تم إستبدال المحامل

"N2 Bearing" لتضرره الكامل, بمحامل آخر جديد ومعدّل ومن ثم أعيد تجميع المحرك وتركيبه على الطوافة. وبعد إجراء الطيران التجريبي للمحرك تبين أن هذا المحرك صالح للإستعمال على الطوافات, وبذلك يكون الجيش قد استفاد من الوقت بعدم ارسال المحرك الى الخارج ووفر مبالغ كبيرة من المال وأمّن جهوزية الطوافات العاملة في القوات الجوية.