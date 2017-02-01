معالي وزير الدفاع الوطني

التفاف اللبنانيين حول جيشهم يضمن وحدة لبنان ومنعته ومستقبله

الجيش سيكون العين الساهرة على أمن الانتخابات وسلامة اللعبة الديموقراطية

رأى معالي وزير الدفاع الوطني الاستاذ عبد الرحيم مراد في كلمته الى مجلة «الجيش» أن البلاد دخلت مدار استحقاق الانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل، والذي نأمل أن يكون مناسبة يعبّر فيها اللبنانيون عن طموحهم، ومحطة لايصال ممثليهم الحقيقيين الى الندوة اللبنانية. وأكد الوزير مراد، أن الحكم والحكومة يصرّان ويؤكدان على اجراء انتخابات حرة ونزيهة، وعلى توفير أفضل الظروف الأمنية والادارية لإنجاحها، مشيراً الى أن الجيش سيكون العين الساهرة على أمن الانتخابات وسلامة اللعبة الديموقراطية التي يمتاز بها لبنان. وأضاف: كما أثبت الجيش الحياد السياسي في محطات سابقة، سيؤكد مرة جديدة حياده السياسي في الانتخابات المقبلة، لأن الجيش صاحب رسالة وطنية، وهو كرّس ويكرّس المسلّمة التي تحكم عمله كمؤسسة غير سياسية ولا تتعاطى الشأن السياسي ولا تتأثر بالمناخ السياسي، فالجيش مؤسسة وطنية أمنية جامعة، تنفّذ القرار السياسي الصادر عن وزير الدفاع الوطني أو عن مجلس الوزراء. وقال وزير الدفاع الوطني: ان الجدية التي يتجلى بها الجيش عند كل امتحان أو محطة، يعود الفضل فيها الى قيادته الحكيمة الواعية، المدركة، فالجيش هو ابن هذا الشعب ولهذا الشعب، وهو من كل لبنان ولكل اللبنانيين. وشدد معالي الوزير مراد على أهمية التعاون المثمر بين وزير الدفاع وقائد الجيش، معتبراً أن من دواعي العزة والفخار أن لبنان نهض من كبوته بعد التجربة المريرة مع نهوض جيشه الذي حقق انجازات بالغة الأهمية، وأثبت أنه العمود الفقري لنهوض الوطن وتحقيق سيادته. وختم الوزير بالقول: ان المقياس الأهم في هذه المرحلة وفي كل مرحلة يتمثل بالتفاف اللبنانيين حول بعضهم البعض، وحول الجيش الذي يجمعون على تأييده وتقديره، وبذلك، يضمنون وحدة الوطن ومنعته ومستقبله.