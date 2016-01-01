معرض تكريمي للجيش في المعهد الفنّي الأنطوني

إعداد: نينا عقل خليل

إحياءً لعيد الاستقلال وتكريمًا للجيش، أقام المعهد الفنّي الأنطوني-الدكوانة معرض صور ولوحات للفنّان العالمي يونس الكجك المقيم في العاصمة الفرنسية باريس.

افتتح المعرض في حضور شخصيّات رسميّة واجتماعيّة ولفيف من الكهنة والرهبان إضافة إلى عدد من الفنّانين والإعلاميين. وتخلّل الافتتاح كلمات حيّت الجيش وركّزت على التضحية والاستشهاد كفعل إيمان بالوطن.

يذكر أنّ المعرض ضمّ إضافة إلى لوحات الكجك (زيتيّات ومائيّات)، مجموعة طوابع خاصة عن الاستقلال والجيش، تُعرض للمرّة الأولى وهي تعود للسيّد وارف قميحة.