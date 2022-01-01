مقتل سوري بعد محاولته طعن عسكريين في منطقة دير العشاير - البقاع

السبت, 11 أيار 2024

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي‎:‎

بتاريخ 10 / 5 /2024، أثناء محاولة وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات توقيف عدد من المهربين في منطقة دير العشاير - البقاع، حاول السوري (خ.ع.) طعن عناصر الوحدة بحربة، فأطلقوا النار باتجاهه ما أدى إلى إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات حيث فارق الحياة. كما أوقِف السوري (ا.و.) وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.