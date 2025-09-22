مقتل مهرب مخدرات بسبب انقلاب سيارته بعد محاولته دهس عسكريين والفرار من أمام حاجز ظرفي للجيش

الاثنين, 22 أيلول 2025

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 21 /9 /2025، وضمن إطار التدابير المتخَذة لمراقبة الحدود وضبطها، وأثناء إقامة حاجز ظرفي للجيش في جرود نحلة - بعلبك، حاول السوري (ف.ح.) دهس عناصر الحاجز بسيارته والفرار، ما أسفر عن انقلاب سيارته وتَدهوُرها، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة حيث فارق الحياة متأثرًا بجراحه.

وقد ضُبط داخل سيارته نحو ١٠٠ كلغ من حشيشة الكيف و٣ كلغ من حبوب الكبتاغون، إضافة إلى سلاحَين حربيَّين وكمية من الذخائر.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.