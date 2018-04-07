مقررات مجلس الوزراء

درس مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 27 شباط المنصرم التقرير الذي أعدته اللجنة الوزارية حول الأوضاع الناشئة بسبب العاصفة. وأبرز ما قرره في هذا المجال:

-­ تكليف الجيش اللبناني مع مستشاري الهيئة العليا للإغاثة القيام بمسح الأضرار الناتجة من العوامل الطبيعية التي عصفت بالبلاد وتخمينها.

-­ رفع التعديات عن حرم الأملاك النهرية بصورة عاجلة ورفض أي تسويات حول هذا الموضوع, وبشكل خاص على روافد نهر الليطاني ومجراه ومجرى النهر الكبير الجنوبي.

-­ تكليف وزارة الأشغال العامة والنقل الكشف على البنى التحتية للطرق والجسور والمنشآت القائمة على مجاري الأنهر وتصحيح ضفافها وفقاً للأصول الفنية المتبعة عالمياً.

-­ الطلب الى وزير الطاقة والمياه رفع الخطة العشرية المتعلقة بالسدود والبحيرات الجبلية الى مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة لاتخاذ القرارات المناسبة, وتكليف وزارة الطاقة والمياه رفع التعديات وتنظيف الأقنية ومنع رمي النفايات والردميات في مجاري الأنهر وروافدها, للحفاظ على نظافة المجاري وسلامة سيلان المياه بصورة طبيعية, على أن تتقدم الوزارة بتقرير تفصيلي حول الكلفة التقديرية لذلك.

-­ تكليف وزير الداخلية والبلديات تقديم الإقتراحات اللازمة لتعزيز الدفاع المدني بالعناصر والمعدات, لتمكينه من الإستمرار في تنفيذ المهمات المنوطة به لتلبية نداء المواطنين وتأمين السلامة العامة مع التقديرات المالية لذلك.

-­ إعطاء الهيئة العليا للإغاثة مبلغ عشرة مليارات ليرة لبنانية لإتخاذ الإجراءات والتدابير الفورية اللازمة, لمواجهة نتائج العوامل الطبيعية التي تعصف بالبلاد بما فيها بدل إستئجار الآليات والتجهيزات.