ممثّلة الأمين العام للأمم المتّحدة تتفقّد وحدات على الحدود البرّية

إعداد: نينا عقل خليل

زارت ممثّلة الأمين العام للأمم المتّحدة Pernille Kardel قيادة فوج الحدود البرّية الرابع في بعلبك، وقاعدة رياق الجوّية والمركز الرئيسي لتدريب أفواج الحدود البرّية في رياق، وبحثت مع الضباط في التقدم الجاري لتعزيز أمن الحدود وبسط سلطة الدولة على طول الحدود الشرقية، مشيرةً إلى التقدّم الملموس الذي أحرزه لبنان مع إنشاء أربعة أفواج حدودية على طول الحدود الشمالية الشرقية. وقالت Kardel: «إنّ إدارة الحدود أساسية لبسط سلطة الدولة وسيادة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية. إنّ الجيش اللبناني يخطو خطوات كبيرة في هذا الاتجاه، من خلال نشر أفواج الحدود البرّية وإنشاء أبراج مراقبة تستخدم في سياق عمليات واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب وعمليات التهريب»...