الجمعة, 01 كانون الأول 2017

نفّذت وحدات من لواء المشاة الثاني وفوج التدخل الرابع، بالاشتراك مع وحدات من القوات الجوية والبحرية وأفواج الهندسة والمغاوير والمدفعية الثاني والمدرعات الأول، وبإشراف مدرسة القوات الخاصة، مناورة قتالية ليلية بالذخيرة الحيّة في حقل رماية حنوش – حامات، تحاكي القضاء على مجموعة إرهابية متمركزة داخل أماكن مبنية. وقد استخدمت خلال المناورة رمايات بالطوافات والدبابات وبعض الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بالإضافة إلى تفجير عبوات ناسفة، كما شملت عمليات دعم جوّي وإنزال، وإخلاء جرحى من حقل المعركة بواسطة الطوافات.

وتأتي هذه المناورة في إطار خطة التدريب النوعي التي وضعتها قيادة الجيش للتأكد من جهوزية الوحدات، واستعدادها للتدخل السريع والفاعل في مختلف الظروف القتالية.