مناورتان قتاليّتان للواء المشاة الثاني في حامات

إعداد: نينا عقل خليل

بإشراف مدرسة القوّات الخاصة، وبهدف التأكد من جهوزيـة الوحدات، واستعدادها للتدخل السريع والفـاعل في مختلـف الظـروف القتاليـة، نفّـذت وحـدات من لواء المشـاة الثـانـي وفـوج التدخل الرابــع، بالاشتـراك مـع وحدات من القوات الجويـة والبحريـة وأفواج الهندسة والمغاويـر والمدفعيـة الثاني والمدرّعات الأول، مناورتين قتاليتين بالذخيــرة الحيّــة في حقل رمايــة حنــوش – حامـات، تحاكيان القضــاء على مجموعــة إرهابية متمركزة داخــل أماكــن مبنيّـة.

كذلك، نفّذت وحدات أخرى من لواء المشاة الثاني، بالاشتراك مع وحدات من القوات الجوية والبحرية وأفواج الهندسة والمغاوير والمدفعية الثاني، وبإشراف مدرسة القوات الخاصة، مناورة قتالية ليلية بالذخيرة الحيّة في حقل رماية حنوش – حامات، تحاكي القضاء على مجموعة إرهابية متمركزة داخل أماكن مبنية.

وقد نُفّذت خلال المناورتين رمايات بالطوّافات والدبابات وبعض الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بالإضافة إلى تفجير عبوات ناسفة، كما شملت عمليات دعم جوّي وإنزال، وإخلاء جرحى من حقل المعركة بواسطة الطوافات.