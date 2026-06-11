منح تراخيص استثنائية لتصوير المناسبات المختلفة

الخميس, 11 حزيران 2026

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

إلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ 1 /3/ 2026 والمتعلّق بوقف العمل بتراخيص التصوير بالطائرات المسيّرة (DRONE) في جميع الأراضي اللبنانية، تُمنح تراخيص استثنائية لتصوير المناسبات والنشاطات بالطائرات المسيّرة (أعراس، نشاطات ثقافية ورياضية...)، على أنْ يُحدِّد طالب الترخيص المكان والزمان، كما يمكن إدراج المناسبات المجدولة مسبقًا على الترخيص نفسه. يتم إرسال الطلبات عبر البريد الإلكتروني:press@lebarmy.gov.lb

للمزيد من الاستفسار والتنسيق مع مديرية التوجيه الاتصال على الرقم 1701 EXT:20626 خلال أوقات الدوام الرسمي أو EXT:20617 خارج أوقات الدوام الرسمي.