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من زحلة إلى عكار وبعلبك: الجيش يوقف 3 أشخاص ويضبط أسلحة وذخائر حربية
الجمعة, 31 تموز 2026
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
نفذت وحدة من الجيش عمليات دهم في بلدة جلالا – زحلة على أثر إشكال تخلله إطلاق نار أدى إلى إصابة أحد المواطنين بتاريخ 29 / 7 / 2026، فأوقفت المطلوب (ن.ز.)، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.
كما أوقفت وحدة أخرى عند حاجز شدرا - عكار المواطن (ع.ا.) لحيازته سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر.
كذلك أوقفت وحدة أخرى عند حاجز دورس – بعلبك المواطن (ع.ع.) لإطلاقه النار.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، فيما تستمر المتابعة لتوقيف باقي المتورطين في الإشكال.