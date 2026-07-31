من زحلة إلى عكار وبعلبك: الجيش يوقف 3 أشخاص ويضبط أسلحة وذخائر حربية

الجمعة, 31 تموز 2026

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

نفذت وحدة من الجيش عمليات دهم في بلدة جلالا – زحلة على أثر إشكال تخلله إطلاق نار أدى إلى إصابة أحد المواطنين بتاريخ 29 / 7 / 2026، فأوقفت المطلوب (ن.ز.)، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

كما أوقفت وحدة أخرى عند حاجز شدرا - عكار المواطن (ع.ا.) لحيازته سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر.

كذلك أوقفت وحدة أخرى عند حاجز دورس – بعلبك المواطن (ع.ع.) لإطلاقه النار.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، فيما تستمر المتابعة لتوقيف باقي المتورطين في الإشكال.