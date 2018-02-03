من يحمل كأس 2018؟ منتخبات عريقة غابت أبرزها الإيطالي

إعداد: روجينا خليل الشختورة

من المتوقّع أن تشهد الملاعب منافسة شرسة وقوية في مونديال 2018 الذي تغيّب عنه منتخبات عريقة كانت دائمًا في عداد الأوائل...

توقّعات

كشفت دراسة لمرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية الذي أنشأته الفيفا في سويسرا، عن أنّ إسبانيا، حاملة لقب 2010، مرشحة بقوة للظفر بكأس العالم في روسيا أمام البرازيل وفرنسا. وجاءت ألمانيا، حاملة لقب النسخة الأخيرة في البرازيل (2014)، في المركز الرابع أمام إنكلترا وبلجيكا والأرجنتين. وحلّت البرتغال بطلة النسخة الأخيرة لكأس أوروبا (2016) في المركز التاسع أمام سويسرا. أما روسيا، البلد المضيف، فجاءت في المرتبة 14 على لائحة المنتخبات المرشحة للفوز باللقب، أمام الأوروغواي وبولندا.

غائبون

يجري مونديال 2018 في غياب 10 منتخبات بارزة هي: إيطاليا، تشيلي، هولندا، ويلز، الجزائر، غانا، ساحل العاج، أميركا، الكاميرون والإكوادور. وبالتالي سيغيب لاعبو هذه المنتخبات البارزون على المستوى العالمي، ومن بينهم:

- أنتونيو فالنسيا (مدافع الإكوادور): سيغيب مدافع مانشستر يونايتد الإنكليزي وقائد منتخب الإكوادور عن المونديال، بعد أن سبق له اللعب في بطولتي 2006 و 2014.

- فرجل فان دايك (مدافع هولندا): حُرم من المشاركة في بطولة كأس العالم الأولى له، وذلك بعد الخروج الصادم لمنتخب الطواحين من التصفيات.

- غاري ميديل (مدافع تشيلي): سبق أن شارك في المونديال مرتين، لكنّ خروج منتخب تشيلي من تصفيات المونديال، حرمه فرصة المشاركة الثالثة.

- أرتورو فيدال (لاعب وسط تشيلي): يُعدّ من أكثر لاعبي خط الوسط شراسة وحماسة، ولكن مستواه الاستثنائي لم يكن كافيًا لإبقاء منتخبه ضمن المشاركين، إذ خرجت بعد أن احتلت المركز السادس في تصفيات أميركا الجنوبية.

- غاريث بيل (لاعب وسط ويلز): ما زال يحلم بالمشاركة في كأس العالم، بعد غيابه عن المباراة الأخيرة في التصفيات أمام جمهورية إيرلندا، وخسارة ويلز في كارديف، ما يعني أنّه سينتظر 4 أعوام أخرى لتحقيق حلمه.

- أليكسز سانشيز (مهاجم تشيلي): نجم أرسنال الإنجليزي لم يستطع قيادة منتخب تشيلي، حامل لقب «كوبا أميركا»، إلى المونديال، فخرج خالي الوفاض بخسارة مذلة أمام البرازيل.

- آريين روبين (لاعب وسط هولندا): بعد ميداليتين فضية وبرونزية، فشل الجناح الهولندي آريين روبين، في القيام بمحاولة جديدة للحصول على لقب كأس العالم، الذي أصبح هوسًا في هولندا.