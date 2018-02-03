مهرجان الزهور في زحلة

إعداد: نينا عقل خليل

الفنان سمير شمعون حيّا الجيش على طريقته

كالعادة في كل سنة، أقيم في زحلة مهرجان الزهور الذي يختتم فصل الصيف.

الفنان سمير شمعون خصص عربته الفنية للجيش تحية لقيادته ولجنوده، وكانت تلك العربة مغطاة بالزهور البيضاء التي جمعت ونسّقت على شكل قبعة التلميذ الضابط في المدرسة الحربية (كُلبك) تعلوها صورة لفخامة الرئيس العماد إميل لحود وهو يعتمرها.

كما أضاف الفنان شمعون الى ذلك شكلاً من أشكال طائرة الهليكوبتر التي تدور على نفسها فوق مجموعة كبيرة من الزهور.

مثّل فخامة الرئيس في المهرجـان وزير السياحـة الأستـاذ علي العبـد الله، كما مثّل العماد قائد الجيش قائد منطقة البقاع العميد الركن زكريا جمعة. ولدى وصول العربة الى المنصة الرسمية عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني.