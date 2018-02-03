مهرجان ثقافي في جبيل بمناسبة انعقاد القمة الفرنكوفونية في لبنان

إعداد: نينا عقل خليل

بمناسبة إنعقاد مؤتمر القمة الفرنكوفونية التاسع في لبنان, نظّم مركز الصحافة والإعلام الدولي بالتعاون مع السفارة الفرنسية والإتحاد الدولي للمحامين والمؤسسات التربوية, مهرجاناً ثقافياً فرنكوفونياً في البيت الرعوي لكاتدرائية مار يوحنا مرقس في جبيل, برعاية قائد الجيش العماد ميشال سليمان ممثلاً بقائد المدرسة الحربية العميد الركن جورج الهاشم, وحضور ممثل السفير الفرنسي بيار دوفالوي, ورئيس الإتحاد الدولي للمحامين أنطوان عقل ورئيس إتحاد بلديات قضاء جبيل السيد شارل باسيل وعدد من الشخصيات والفعاليات.

بعد النشيد الوطني, قدّمت الآنسة ريتا الصياح السيد غابي صفير الذي ألقى قصيدة بالفرنسية عنوانها “جبيل”, ثم ألقى كل من رئيس مركز الصحافة إبراهيم صياح, ورئيس الإتحاد الدولي للمحامين المحامي أنطوان عقل, وممثل السفير الفرنسي بيار ديفلوي, كلمات بالمناسبة, وبعدها كانت كلمة العماد سليمان التي ألقاها العميد الركن جورج الهاشم, والتي أكّد فيها أن الجيش هو مثال لنموذج التعايش والتفاعل في المجتمع اللبناني, مشيراً الى أن التعاون القائم بين الجيش والنخب الإجتماعية, يساهم في تطوير هذا المجتمع وفي الحفاظ على الوحدة الوطنية والحريات العامة.

وبعد الحفل الخطابي أحيا التينور غبريال عبد النور ريسيتالاً فنياً غنّى فيه أجمل الأغنيات الفرنسية القديمة. ثم حيا الفنان سامي كلارك الجمهور بطريقته الخاصة والمميزة.

وفي نهاية الحفل قدّم رئيس المركز الصحافي إبراهيم الصيّاح درعاً تذكارية للعميد الركن الهاشم, وانتقل الجميع بعدها الى حفل الكوكتيل الذي أقيم للمناسبة.