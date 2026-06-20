مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان، واستشهاد عسكري في الجيش نتيجة استهدافه بغارة معادية

السبت, 20 حزيران 2026

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان بعدما طال التصعيد الأخير مناطق واسعة في الجنوب وصولًا إلى البقاع، موقعًا المزيد من الشهداء والجرحى، ومسببًا دمارًا كبيرًا في الممتلكات.

في هذا السياق، استهدفت غارة إسرائيلية معادية عسكريًّا في الجيش على طريق كفررمان - النبطية ما أدى إلى استشهاده.

أصبح واضحًا أنّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية يهدف إلى عرقلة أي حل يتيح إعادة الاستقرار في لبنان.