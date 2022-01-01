مواصلة تقبل التعازي بوفاة السيدة هدى إبراهيم مخلوطه والدة العماد جوزاف عون قائد الجيش

الاثنين, 08 كانون الثاني 2024

يواصل العماد جوزاف عون قائد الجيش تقبّل التعازي بوفاة والدته السيدة هدى إبراهيم مخلوطه في صالون كنيسة سانت تيريز- الفياضية، وقد حضر لتقديم التعازي غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، ورئيس مجلس الوزراء السابق تمام سلام، ووفد من المطارنة الكاثوليك ممثلين عن بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك البطريرك يوسف العبسي، ووفد من المطارنة ممثلين عن بطريرك الأرمن الأرثوذكس، والنائب البطريركي للأرمن الكاثوليك المونسينيور باتريك مراديان ممثلًا بطريرك الأرمن الكاثوليك، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، ورئيس كتلة اللقاء الديمقراطي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط على رأس وفد، وعدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين والسفراء، ووفد من الملحقين العسكريين العرب والأجانب والفاعليات الروحية والقضائية والعسكرية والإعلامية والاجتماعية والاقتصادية والحزبية والفنية ووفود شعبية.