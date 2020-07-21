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مواعيد إجراء الاختبارات للتطوع بصفة تلميذ ضابط
الجمعة, 06 تشرين الثاني 2020
تعلن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، عن مواعيد إجراء الاختبارات (النفساني، الرياضي والطبي)، لجميع المرشحين المقبولة طلباتهم للتطوع بصفة تلميذ ضابط لصالح الجيش، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة، من بين العسكريين (ذكور وإناث)، وذلك وفقاً للآتي:
- الاختبار النفساني: اعتباراً من تاريخ 9 / 11 / 2020 وحتى الانتهاء من تنفيذه للمرشحين كافة.
- الاختبار الرياضي: اعتباراً من تاريخ 12 / 11 / 2020 وحتى الانتهاء من تنفيذه للمرشحين كافة الناجحين في الاختبار النفساني.
- الاختبار الطبي: اعتباراً من تاريخ 16 / 11 / 2020 وحتى الانتهاء من تنفيذه للمرشحين كافة الناجحين في الاختبار الرياضي.