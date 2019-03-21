مواعيد إجراء الاختبارات للمرشحين العسكريين للتطوع بصفة تلميذ ضابط في الكلية الحربية

السبت, 24 آب 2019

تعلن قيادة – الجيش مديرية التوجيه، عن مواعيد إجراء الاختبارات (النفساني، الرياضي والطبي)، لجميع المرشحين العسكريين المقبولة طلباتهم للتطوع بصفة تلميذ ضابط لصالح قوى الجيش (ذكور وإناث)، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة والمديرية العامة للجمارك (للذكور فقط)، وذلك اعتبارًا من 26 /8 /2019 للاختبار النفساني، و29 /8 /2019 للاختبار الرياضي و2 /9 /2019 للاختبار الطبي وحتى الإنتهاء من تنفيذ الاختبارات للمرشحين كافة، على أن يخضع الناجحون في الاختبار النفساني للاختبار الرياضي، والناجحون في الاختبار الرياضي للاختبار الطبي.