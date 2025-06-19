مواكًبا جهود الجيش على الحدوداللبنانية-السورية رئيس الحكومة للعسكريين: أنتم سياج الوطن وعنوان التضحية

تواكب الحكومة الجهود التي يبذلها الجيش لبسط سلطة الدولة على أراضيها، وفي هذا السياق كانت لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام جولة في منطقة البقاع الشمالي رافقه فيها وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى، وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، بالإضافة إلى رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده. وتمّ خلالها الاطلاع عن كثب على الإجراءات العسكرية والأمنية المتَّخَذة لضبط الحدود مع سوريا، وحمايتها ومنع التهريب.

بدأت الجولة من مركز الشعيبة في جرود بعلبك، وبعد ذلك تمّ الانتقال إلى مركز بو فارس الحدودي، حيث تفقد الرئيس سلام الإجراءات المتخذة وسير تنفيذ المهمات، وعقد اجتماعًا مع ضباط وعناصر الجيش في المركز. وقد نوّه رئيس الحكومة بجهود عناصر الجيش لحماية حدود لبنان وسيادته مؤكدًا أنهّم سياج الوطن وعنوان التضحية والوفاء لحمايته وحماية أبنائه.