نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر تنعي أمير الكويت

الثلاثاء, 29 أيلول 2020

وجهت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، رسالة تعزية إلى دولة الكويت حكومةً وشعباً بوفاة صاحب السموّ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ومما جاء في رسالة التعزية:"نتقدّم من دولة الكويت ومن الشعب الكويتي الشقيق بأحرّ التعازي القلبيّة لفقدان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. وإنّنا نسأل الله عزّ وجلّ أن يواسيكم في مصابكم الأليم، وأن يتغمّد روحه بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنّاته".