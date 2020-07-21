نتائج الاختبارات للمرشحين للتطوع بصفة تلميذ ضابط في الكلية الحربية

الاثنين, 09 تشرين الثاني 2020

لائحة بالناجحين في الاختبار النفساني بتاريخ 09 /11 /2020