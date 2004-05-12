نتائج المرحلة الثالثة لبطولة الجيش في ألعاب القوى

إعداد: نينا عقل خليل

ضمن بطولة الجيش في ألعاب القوى للعام الحالي أقيم اللقاء الثالث للمجموعة "أ"، والذي جرى على ملعبي المركز العالي للرياضة العسكرية والملعب البلدي ­بيروت، وذلك اعتباراً من 12/5/2004 ولغاية 14/5/2004. وفي وقت لاحق أقيمت مباريات المجموعة "ب".

في المجمـوعـة "أ" كانـت النتائـج على النحـو الآتـي:

تصنيف الأفراد

• ركض 200 متر:

­ العريف أسامة الراسي من فوج التدخل الرابع، الأول.

­ الجندي مياد غصن من الفوج المجوقل، الثاني.

­ الرقيب أحمد توسكا من اللواء الثاني، الثالث.

• ركض 800 متر:

­ الجنـدي الأول زيـاد عون من لواء الحــرس الجمهـوري، الأول.

­ الرقيب علي أيوب من اللواء اللوجستي، الثاني.

­ الجندي مصطفى المحمود من فوج المغاوير، الثالث.

• ركض 3000 متر:

­ الجندي علي عوض من فوج التدخل الثالث، الأول.

­ العريف حسين عواضة من اللواء الأول، الثاني.

­ العريف محمد الدركوشي من فوج التدخل الأول، الثالث.

• قفز عال:

­ الجندي الأول تركي غصن من اللواء اللوجستي، الأول.

­ العريف بسام سعيد من فوج التدخل الثالث، الثاني.

­ الجندي عصام غصن من لواء الحرس الجمهوري، الثالث.

•كرة حديدية:

­ الجندي بدري عبيد من لواء الحرس الجمهوري، الأول.

­ العريف الأول سائر سالم من اللواء الثاني عشر، الثاني.

­ العريف الأول محمد الخطيب من لواء الحرس الجمهوري، الثالث.

• رمي الرمح:

­ العريف الأول طالب الحسن من لواء الحرس الجمهوري، الأول.

­ التلميذ الرتيب أحمد الحسن من معهد التعليم، الثاني.

­ الجندي الأول أحمد العلي من اللواء الخامس، الثالث.

تصنيف الفرق

المرتبة الأولى للواء الحرس الجمهوري، والمرتبة الثانية للواء اللوجستي والمرتبة الثالثة لفوج التدخل الثالث. أما نتائج المجموعة "ب" والتي جرت مبارياتها في 9 و10 و 11/6/2004 فجاءت على النحو الآتي:

تصنيف الأفراد

•رمي القرص:

­ الجندي جورج الهاشم من معهد التعليم، الأول.

­ الرقيب الأول جورج مغبغب من لواء الحرس الجمهوري، الثاني.

­ العـريف الأول محمد الخطيب من لواء الحرس، الثالث.

• وثب طويل: ­ الجندي فؤاد يونان من لواء الحرس الجمهوري، الأول.

­ العـريف أسامة الندّاف من لواء الحرس الجمهوري، الثاني.

­ العـريف الأول داوود سرور من لواء الحرس الجمـهوري الثالث.

•سباق الـ1500 م:

­ الجـندي الأول زياد عون من لواء الحرس الجمهوري، الأول.

­ العريف حسين عواضة من اللواء الأول، الثاني.

­ العريف محمد الدركوشي من فوج التدخل الأول، الثالث.

•سباق الـ400 م:

­ الرقيب علي أيوب من اللواء اللوجستي، الأول.

­ الجندي مياد غصن من الفوج المجوقل، الثاني.

­ المجـند محمد محمد من فوج المدفعية الثاني، الثالث.

تصنيف الفرق

حـل في المـركز الأول لواء الحـرس الجمهوري، وفي المركز الثاني، اللـواء الحادي عشـر، وفي المـركز الثالث اللواء اللوجستي