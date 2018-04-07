نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر نيسان المنصرم

الاثنين, 14 أيار 2018

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:

أوقفت وحدات الجيش بنتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر نيسان المنصرم، 2851 شخصاً من جنسيات متنوعة، لتورّط بعضهم في جرائم مختلفة، منها الاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية.

وقد شملت المضبوطات أسلحة حربية من مختلف الأنواع، وكميّات من المتفجرات والذخائر الخفيفة والمتوسطة والمخدرات والتبغ المهرّب، وعدداً من أجهزة الاتصالات وكاميرات المراقبة، بالإضافة إلى 63 آلية و68 درّاجة نارية ومركب صيد.

تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.