نتيجة التدابير الأمنية خلال شهر نيسان المنصرم

الثلاثاء, 07 أيار 2019

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:

نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر نيسان المنصرم، تم توقيف 2236 شخصاً من جنسيات متنوعة، لتورّطهم في جرائم مختلفة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية.

وقد شملت المضبوطات أسلحة حربية من مختلف الأنواع عدد 48، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة عدد 973 طلقة، وآليات ودرّاجات نارية ومراكب صيد عدد 275، بالإضافة إلى كمية من المخدرات والدخان والتنباك المهرّب وعدد من أجهزة الاتصالات.

تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.