نتيجة تصفيات منتخب الجيش في لعبة التجذيف

إعداد: نينا عقل خليل

شارك فريق الجيش في تصفيات لاعبي الأندية للوزن الخفيف التي أقامها الاتحاد اللبناني للتجذيف بتاريخ 2004-4-14 في حوض مرفأ بيروت، انطلاقاً من قاعدة بيروت البحرية، وذلك لاختيار لاعب واحد للمشاركة في الدورة الرياضية العربية العاشرة التي ستقام في الجزائر خلال شهري أيلول وتشرين الأول المقبلين.

وجاءت النتيجة على النحو الآتي:

الجندي ابراهيم عبود من فوج المغاوير، الأول.

الجندي جورج مخول من اللواء الثامن، الثاني.

الجندي روني الترك من قاعدة بيروت البحرية، الثالث.

الجندي ريشار حداد من القوات البحرية، الخامس.

الجندي روبير جبور من اللواء اللوجستي، السابع.