ندوة حول كتاب «الاستراتيجية» للعميد الركن كلود الحايك

إعداد: جان دارك أبي ياغي

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون ممثلا بمدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية العميد الركن فادي أبي فراج، وقّع العميد الركن كلود الحايك كتابه الجديد بعنوان «الاستراتيجية» خلال ندوة حضرها عدد من الأساتذة الجامعيين والضباط، وذلك في نادي الضباط- اليرزة.

في البداية، ألقى ممثل قائد الجيش كلمة ركّز فيها على أنه كما يتقلّد الضابط السيف عند التخرّج، كذلك يتقلّد الكتاب طوال حياته العسكرية، فالإثنان توأمان لا ينفصلان، السيف بدلالاته، تعبير عن قوّة الحق والإرادة والعزم، والكتاب برمزيته تعبير عن مكانة المعرفة، التي هي بمنزلة سراج العقل ومشعل البصر والبصيرة.

وقال: يسرّنا اليوم أن نحتفل معًا، بتوقيع رفيقنا في السلاح العميد الركن كلود الحايك، كتابه القيّم «الاستراتيجية»، بعد أن أشبعه لفترة طويلة، إعدادًا وتمحيصًا وتدقيقًا، بالاستناد إلى أهم المراجع والدراسات والأبحاث العالمية والمحلية. ليبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود في هذا المفهوم المتعدّد الأبعاد والوجوه، وبالتالي ليقدّم للقرّاء، عملاً وافيًا شاملاً، يشكّل مرجعًا موثوقًا للأكاديميين والباحثين والمتعاطين في الشأن العام، بالإضافة إلى طلاب جامعاتنا الوطنية.

وتابع: إنّ مقاربة موضوعات الاستراتيجية بمفهومها الشامل، سواء كانت عسكرية أو سياسية أو اجتماعية أو إنمائية وغيرها، باتت حاجة ملحّة للأوطان والمجتمعات في عصرنا الحاضر، خصوصًا في ظلّ التطوّر العلمي والتكنولوجي الهائل، والتسابق والتنافس على مناطق النفوذ والثروات الاقتصادية، بالإضافة إلى المشكلات والمعضلات التي يواجهها العديد من البلدان على أكثر من صعيد.

وختم قائلاً: إنّ قيادة الجيش تولي أهمية خاصة لمفهوم الاستراتيجية، سواء من خلال اعتمادها كأساس في خطط الأركان، أو من خلال إدراجها كمادة رئيسة في الدورات الدراسية العليا، وإعطائها حصّة وافرة من جهود مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش ونشاطاته.

وهنأ باسم قائد الجيش العميد الركن حايك على صدور هذا الكتاب المميز بمحتواه وأسلوبه وشموليته.

ثم تحدّث عميد كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية الدكتور كميل حبيب، وتطرّق إلى معرفته بالكاتب إذ عملا معًا في لجنة صياغة كتاب حول الاستراتيجية الصهيونية... وقال: إن كتاب «الاستراتيجية»، يرسم للجميع خارطة طريق لأجل أن تنتصر الدمعة على السيف والعين على المخرز والضوء على العتمة. كما أنه رسم خطًا أحمر في علم الاستراتيجية لا يمكن للباحثين تجاوزه بسهولة.

في الختام، ألقى العميد الركن الحايك كلمة اعتبر فيها أن كتابه حول الاستراتيجية يمثل بالنسبة إليه أبرز ما أنجزه في سياق خدمته في المؤسسة العسكرية والوطن. وكشف أنه بصدد إعداد موجز يعالج مسألة استراتيجية الأمن الوطني اللبنانية، من جميع جوانبها.

ثم تطرّق إلى مفهوم الاستراتيجية التي ارتبطت على مرّ العصور بالقوّة، وبخاصة العسكرية منها. لكن النظريات الحديثة الواقعية للاستراتيجية، تعرِّفها على أنها «فن وعلم استخدام قوى الدولة السياسية والاقتصادية والنفسية، بالتوازي مع القوى المسلّحة، خلال أوقات السلم والحرب، لتأمين الغايات الوطنية» على حد تعبير عضو الكونغرس الأميركي Gaddis.