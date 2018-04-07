ندوة حول مشكلة الألغام ومخاطرها في كفرشوبا وقانا

إعداد: نينا عقل خليل

يتابع الجيش حملة التوعية حول مخاطر الألغام والأجسام المشبوهة. وفي هذا الإطار أقيمت أخيراً ندوتان شاركت فيهما لجنة من الضباط قوامها, المقدم تقي الدين التنير من المكتب الوطني لنزع الألغام, والملازم الأول باسم نصر والملازم الأول سميح خليل وكلاهما من فوج الهندسة.

الندوة الأولى كانت في مدرسة كفرشوبا بينما أقيمت الثانية في النادي الحسيني لبلدة قانا, وقد تحدث خلالها الضباط عن مشكلة الألغام وخطة العمل المتبعة لمعالجتها, الى طرق الوقاية من مخاطرها.