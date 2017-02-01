ندوتــان توجيهيتـان حول الأوضـاع في المنطقـة

إعداد: نينا عقل خليل

في إطار النشاطات المشتركة التي تقام بين الجيشين اللبناني والعربي السوري الشقيق، أقيمت ندوتان توجيهيتان في نادي ضباط رياق ونادي ضباط اليرزة، حضر كلاهما مدير التوجيه العميد الركن الياس فرحات، وممثل عن مدير الإدارة السياسية في الجيش العربي السوري الشقيق، وضباط توجيه من وحدات الجيش اللبناني وضباط التوجيه السياسي في القوات السورية العاملة في لبنان. تخلل الندوتان عرض للأوضاع الراهنة في المنطقة العربية وموقف القيادتين السياسيتين في لبنان وسوريا وأداء الجيشين الشقيقين لمواجهة التحديات المقبلة.