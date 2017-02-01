نشاطات القائد

... ووفداً من رابطة قدامى القوات المسلحة

استقبل العماد قائد الجيش، في مكتبه في اليرزة، وفداً من رابطة قدامى القوات المسلحة برئاسة اللواء المتقاعد عثمان عثمان، وبحث معه في أوضاع المتقاعدين.

وأعربت الرابطة عن دعمها وتأييدها للدولة اللبنانية ولقيادة الجيش في المواقف الوطنية المشرّفة التي تتخذها في الحفاظ على سيادة البلاد وكرامتها، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية تحت ستار القرارات الدولية.