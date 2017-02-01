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نشاطات القائد
قائد الجيش يستقبل وزير الزراعة
زار وزير الزراعة المهندس إيلي سكاف قائد الجيش العماد ميشال سليمان، في مكتبه في اليرزة، وتناول البحث سبل التعاون بين وزارة الزراعة والجيش. وقد أعرب الوزير سكاف عن شكره وتقديره للمؤسسة العسكرية على دورها المميز في المحافظة على الثروة الحرجية وإطفاء الحرائق ورشّه المبيدات بالطائرات، منوّهاً بما قامت به مؤخراً على صعيد مكافحة الجراد.
... ورئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة
استقبل قائد الجيش، في مكتبه في اليرزة، رئيس هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة اللواء كليف ليلي يرافقه مستشاره السياسي فرانشسكو مانكا ورئيس مكتب هيئة مراقبة الهدنة في بيروت المقدم جارمو ألان.
... والملحق العسكري الأميركي
استقبل العماد ميشال سليمان، في مكتبه في اليرزة، الملحق العسكري الأميركي في لبنان المقدم روبرت كارنهان يرافقه رئيس مكتب التعاون الدفاعي الأميركي الرائد بنجامين كروكت والمستشار السياسي في السفارة السيد غريغ ماركيزي.
... والملحق العسكري الباكستاني
استقبل العماد قائد الجيش، في مكتبه في اليرزة، الملحق العسكري الباكستاني في لبنان العقيد شاهد زمان خان بلوش.
... ووفداً من رجال الأعمال الأميركيين
استقبل قائد الجيش العماد ميشال سليمان، في مكتبه في اليرزة، وفداً من رجال الأعمال الأميركيين، في زيارة بروتوكولية.
... ووفداً عسكرياً طبياً كويتياً
استقبل العماد سليمان، في مكتبه في اليرزة، وفداً عسكرياً طبياً كويتياً يرافقه الملحق العسكري الكويتي في لبنان المقدم الركن حمد الحمدان.
... ووفداً من رابطة قدامى القوات المسلحة
استقبل العماد قائد الجيش، في مكتبه في اليرزة، وفداً من رابطة قدامى القوات المسلحة برئاسة اللواء المتقاعد عثمان عثمان، وبحث معه في أوضاع المتقاعدين.
وأعربت الرابطة عن دعمها وتأييدها للدولة اللبنانية ولقيادة الجيش في المواقف الوطنية المشرّفة التي تتخذها في الحفاظ على سيادة البلاد وكرامتها، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية تحت ستار القرارات الدولية.