نشاطات القائد

قائد الجيش العماد سليمان يزور دمشق

قام قائد الجيش العماد ميشال سليمان بزيارة الى دمشق على رأس وفد من كبار الضباط، حيث قدم التهاني للعماد حسن توركماني نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة العربية السورية ووزير الدفاع، والعماد علي حبيب رئيس هيئة الأركان العامة، بمناسبة استلامهما منصبيهما الجديدين. وتـناول الحديث خـلال اللقـاء الأوضاع في المنـطقة والقضـايا ذات الاهتـمام المشـترك وعلاقـات الأخـوة والتـعاون بين الجـيشين الشقيـقين وسـبل تطويرهـا وتعزيزهـا، بما يحقق تنفيذ المهام الدفاعية والأمنية المشتركة للجيشين في سوريا ولبنان.