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نشاطات القائد
قائد الجيش العماد سليمان يزور دمشق
قام قائد الجيش العماد ميشال سليمان بزيارة الى دمشق على رأس وفد من كبار الضباط، حيث قدم التهاني للعماد حسن توركماني نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة العربية السورية ووزير الدفاع، والعماد علي حبيب رئيس هيئة الأركان العامة، بمناسبة استلامهما منصبيهما الجديدين. وتـناول الحديث خـلال اللقـاء الأوضاع في المنـطقة والقضـايا ذات الاهتـمام المشـترك وعلاقـات الأخـوة والتـعاون بين الجـيشين الشقيـقين وسـبل تطويرهـا وتعزيزهـا، بما يحقق تنفيذ المهام الدفاعية والأمنية المشتركة للجيشين في سوريا ولبنان.
قائد الجيش يستقبل السفير البلغاري
استقبل قائد الجيش العماد ميشال سليمان، في مكتبه في اليرزة، سفير بلغاريا في لبنان السيد نيكولاي أندرييف.
... والسفير الكويتي
استقبل قائد الجيش، في مكتبه في اليرزة، سفير الكويت في لبنان السيد علي سليمان السعيد. وقد تناول اللقاء موضوع زيارة العماد ميشال سليمان الى دولة الكويت.
... ورئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة
استقبل العماد قائد الجيش، في مكتبه في اليرزة، رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة اللواء كارل دود على رأس وفد مرافق.
... ووفداً أميركياً
استقبل قائد الجيش، في مكتبه في اليرزة، قائد العمليات الخاصة في قيادة القوات الأميركية في أوروبا العميد توماس. ر. سرنكو، والقائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان السيد جيرالد فيرستين والملحق العسكري المقدم روبرت كارناهان الى وفد مرافق. وتناول البحث موضوع التعاون في مجالات نزع الألغام والتدريب والتجهيز.
... والملحق العسكري الأميركي
استقبل العماد قائد الجيش، في مكتبه في اليرزة، الملحق العسكري الأميركي في لبنان المقدم روبرت كارناهان.
... ومدعي عام التمييز
التقى قائد الجيش العماد ميشال سليمان في مكتبه في اليرزة، مدعي عام التمييز القاضي عدنان عضوم بحضور مدير المخابرات العميد ريمون عازار. وتناول البحث التحقيقات القضائية الجارية في حادثة حي السلم الأخيرة ومسارها والمراحل التي وصلت اليها. وأكد العماد سليمان وضع جميع المعطيات التي يتطلبها التحقيق للوصول الى نتيجة سريعة ودقيقة ووضع الأمور في نصابها.
... والعميد المتقاعد بحليس
استقبل قائد الجيش العماد ميشال سليمان في مكتبه في اليرزة العميد المتقاعد بهيج بحليس بمناسبة صدور موسوعة من تأليفه تحت عنوان "أحداث القرن العشرين". وقد قدّم العميد المتقاعد بحليس للعماد سليمان نسخة من الموسوعة الصادرة عن "دار نوبيليس" في 12 مجلداً، وتعرض أحداث القرن في المجالات كافة.