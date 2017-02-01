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نشاطات الوزير
نشاطات الوزير
وزير الدفاع يستقبل السفيرة الباكستانية
استقبل وزير الدفاع الوطني عبد الرحيم مراد، في مكتبه في اليرزة، سفيرة باكستان في لبنان أسما أنيسة، وتمّ البحث في العلاقات الثنائية وضرورة توطيدها وتعزيز التعاون في المجالات العسكرية.
... وممثل الأمين العام للأمم المتحدة
استقبل وزير الدفاع، في مكتبه في اليرزة، الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب لبنان ستيفان دي ميستورا، وعرضا معاً الوضع في الجنوب والمهام التي تقوم بها القوة الدولية. وأكد دي ميستورا التمديد للقوة الدولية لفترة جديدة من دون تغيير أو تبديل في المهام المكلّفة بها ولا في عديدها.