نشاطات الوزير

... وممثل الأمين العام للأمم المتحدة

استقبل وزير الدفاع، في مكتبه في اليرزة، الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب لبنان ستيفان دي ميستورا، وعرضا معاً الوضع في الجنوب والمهام التي تقوم بها القوة الدولية. وأكد دي ميستورا التمديد للقوة الدولية لفترة جديدة من دون تغيير أو تبديل في المهام المكلّفة بها ولا في عديدها.