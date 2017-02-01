- En
- Fr
- عربي
نشاطات الوزير
وزير الدفاع الوطني يستقبل السفير الإيطالي
استقبل وزير الدفاع الوطني عبد الرحيم مراد، في مكتبه في اليرزة، سفير إيطاليا فرانكو ميستريتا. ودار الحديث حول الأوضاع في المنطقة على ضوء المستجدات فيها. كما أطلع السفير الإيطالي الوزير مراد على موعد زيارة وفد عسكري إيطالي الى لبنان لمتابعة اتفاق التعاون في المجالات الجوية.
... والسفير الكويتي
استقبل وزير الدفاع الوطني، في مكتبه في اليرزة، سفير الكويت في لبنان السيد علي سليمان السعيد في زيارة بروتوكولية للتهنئة، ونقل السفير السعيد رسالة تهنئة من وزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر مبارك أحمد الصباح، وكانت مناسبة جرى خلالها عرض للعلاقات اللبنانية - الكويتية.
وأعرب الوزير مراد عن تقدير لبنان لدولة الكويت التي تمد يد المساعدة والدعم للبنان.
... والسفير المصري
استقبل الوزير مراد، في مكتبه في اليرزة، سفير جمهورية مصر العربية السيد حسين ضرار في زيارة بروتوكولية للتعارف، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.
... والسفير التركي
استقبل وزير الدفاع عبد الرحيم مراد، في مكتبه في اليرزة، سفير تركيا جلال الدين كارت، ودار الحديث حول العلاقات الثنائية بين البلدين.
... والسفير الإيراني
استقبل وزير الدفاع الوطني، في مكتبه في اليرزة، سفير إيران في لبنان مسعود إدريسي.
... والسفير البولوني
استقبل وزير الدفاع الوطني، في مكتبه في اليرزة، سفير بولونيا السيد والديمار ماركيفيتش الذي أطلعه على رغبة نظيره البولوني في زيارة لبنان لتفقد كتيبة بلاده العاملة في إطار قوات الطوارئ الدولية. كما تطرق الحديث الى العلاقات اللبنانية - البولونية على ضوء زيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد إميل لحود الى بولونيا، والتمهيد لزيارة الرئيس البولوني الى لبنان في الربيع المقبل.
... والسفيرة الصينية
استقبل الوزير مراد، في مكتبه في اليرزة، سفيرة الصين ليو سيانغ هوا، التي قدّمت له دعوة لزيارة الصين، كما أبدت خلال اللقاء استعداد بلادها لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وخصوصاً لجهة تبادل البعثات العسكرية.
... والممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة
استقبل وزير الدفاع الوطني، في مكتبه في اليرزة، الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب لبنان ستيفان دو ميستورا، في إطار زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلّمه الوزارة.
وتناول الحديث ورشة نزع الألغام التي خلّفتها القوات الإسرائيلية في الجنوب، وقد أكد الوزير مراد أن عملية نزع الألغام مستمرة بدعم من الدول الشقيقة والصديقة، منوهاً بالدعم الكبير الذي تقدمه الإمارات العربية المتحدة بتوجيه من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
وزير الدفاع الوطني يزور العماد قائد الجيش
قام وزير الدفاع الوطني عبد الرحيم مراد بزيارة قائد الجيش العماد ميشال سليمان، في مكتبه في اليرزة، وقد جرى البحث في أوضاع المؤسسة العسكرية.